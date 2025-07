Controllo esclusivo di Aimag ad Hera, il sindaco di Carpi: 'Alta politica'

'L'accordo rappresenta una scelta complessa, ma necessaria. Non è una resa del pubblico, né un passo indietro sul suo valore. È, al contrario, una chiamata a una responsabilità più alta della politica: vigilare, indirizzare, presidiare con più forza le scelte strategiche di un’azienda che continua a rappresentare un presidio essenziale per i nostri territori. La cessione del controllo avviene nell’ambito di un rafforzamento complessivo dell’impresa, che potrà guardare al futuro con maggiore solidità, continuando a garantire forti prerogative per i Comuni soci e la possibilità di tornare a generare dividendi da reinvestire nella qualità dei servizi per la collettività'. Così il sindaco di Carpi Righi sulla delibera approvata ieri sera con la quale si consegna il controllo esclusivo di Aimag ad Hera.

'Un scelta frutto di una trattativa lunga e impegnativa, in cui tutti i sindaci, da oltre un anno, hanno lavorato fianco a fianco, al di là delle appartenenze politiche, con una visione comune e un obiettivo condiviso: tutelare l’interesse delle proprie comunità. Questo, a prescindere dai punti di vista, lo ritengo un fatto politico rilevante, che merita rispetto' - chiude Righi.