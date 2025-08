Domenica in festa: appuntamenti in provincia di Modena tra musica, tradizione e sapori

Domenica 3 agosto si apre sotto il segno della festa in provincia di Modena, con un calendario che unisce la vivacità della tradizione locale, la musica dal vivo e la gastronomia del territorio.



Fanano

Gombola di Polinago

Vesale di Sestola

Vignola

San Prospero

Cavezzo

Mirandola

Ultima giornata della Festa del Mirtillo: mercatini, laboratori, gonfiabili e il concerto del Flart Quartet nella chiesa di San Giuseppe. Tra i protagonisti anche il pluripremiato pasticcere Vincenzo Tiri, ospite d’eccezione di una manifestazione che ha colorato il paese per tutto il weekend.Si chiude la tappa del festival artistico Fuoripista con l’energia spettacolare della funambola Giulia Cammarota e l’esibizione teatrale “Trickster”, seguiti dal concerto swing del quartetto Slick Steve And The Gangsters, immersi nella cornice paesaggistica dell’Appennino.Mercatini, stand gastronomici e serate danzanti che culminano questa sera con l’orchestra Vanessa Silvagni e uno spettacolo finale di luci e laser 3D.Inaugura oggi l’Etra Festival in piazza dei Contrari con lo spettacolo “Cuori selvaggi” interpretato da Katia Ricciarelli, un viaggio poetico nel mondo femminile latinoamericano accompagnato dalle musiche del trio Americas.Si chiude il fine settimana della Festa de l’Unità con il live della Pennylane Band, tributo ai Beatles, mentreSagra di Ponte Motta, momento di convivialità e solidarietà il cui ricavato andrà in parte in beneficenza.Ultimo giorno della decima edizione di “Cividale al pettine” all’area La Tomina, mentre nella frazione di Quarantoli si celebra la giornata centrale della Sagra della Madonna della Neve con un incontro comunitario alle 11 nella sala parrocchiale.