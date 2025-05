Dove andiamo? Proposte per il fine settimana a Modena e provincia

Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Luogo: Palazzo Carandini, Modena Orario: Domenica 25 maggio, ore 10:00–12:00 e 15:00–17:00 Visite guidate gratuite per esplorare una delle residenze più eleganti di Modena (prenotazione obbligatoria). Concerto “I Dieci Preludi” di Riccardo Joshua Moretti Luogo: Rosso Tiepido Hangar, via Emilia Est 1420-2, Modena Orario: Domenica 25 maggio, ore 18:00 Terzo appuntamento della rassegna Vox Mutinae 2025, ingresso libero fino a esaurimento posti. Bomporto Food Truck & Buskers Festival Luogo: Piazza Matteotti, Bomporto Orario: Da giovedì 23 a sabato 25 maggio, orario continuato Tre giorni di street food, musica e spettacolo. Concerto delle Bambole di Pezza – Fiera di Maggio Weekend della Fiera di Maggio Luogo: Centro cittadino, Castelnuovo Rangone Orario: Sabato 24 e domenica 25 maggio Laboratori di robotica, spettacoli e mercato artigianale. Rometta City Festival Luogo: Quartiere Rometta, Sassuolo Orario: Sabato 24 maggio, ore 9:00–23:00 Una giornata di festa con street food, mercatini e DJ set serale.

La stagione modenese prende vita con un calendario di eventi che abbraccia cultura, musica, enogastronomia e tradizioni locali. Dal cuore di Modena alle città limitrofe, il weekend si riempie di occasioni per tutti i gusti.Modena Wione Food Experienze: dopo il successo della Lambruscolonga, continuano le iniziative anche sabato 24 maggio. Leggi il nostro articolo per approfondireLuogo: Parco XXII Aprile, Modena Orario: Sabato 24 e domenica 25 maggioIl Revol Experience Festival, meglio conosciuto come REF25, trasforma il Parco XXII Aprile in un centro pulsante di musica dal vivo e socialità. Organizzato dal collettivo Revol Wave Orchestra, affiliato all'associazione Godot, il festival propone un'esperienza libera e gratuita con artisti emergenti e sonorità innovative.Luogo: Cineporto Emilia Romagna, Fiorano Modenese Orario: Sabato 24 maggio, pomeriggioIl Cineporto dell'Emilia Romagna ospita TEDxModena, con il tema Disruption, un viaggio attraverso idee rivoluzionarie e prospettive originali. Sul palco si alternano speaker di grande rilievo come la pilota Aiva Anagnostiadis, il windsurfer Federico Morisio, la regista Chiara Tilesi, l'attore Luca Calvani e il celebre DJ Ravin BuddhaBar. Un'occasione imperdibile per chi ama l'ispirazione e il confronto culturale.Luogo: Guiglia Orario: Sabato 24 maggioA Guiglia prende il via la rassegna Modena Slow – Estate-Autunno 2025, che unisce trekking, mindfulness e yoga alla scoperta del territorio.L'evento d'apertura, La regina del borlengo, offre un mix di escursionismo e tradizioni gastronomiche, per una giornata all'insegna del relax e della cultura locale.Luogo: Sala del Leccio, via Selmi 63, Modena Orario: Sabato 24 maggio, ore 18:00 (inaugurazione)Modena accoglie per la prima volta in Italia una grande esposizione dedicata all'artista colombiana Bastardilla, celebre per le sue opere di arte pubblica. La mostra Terato Faber, curata da Andrea Losavio di Galleria D406, inaugura sabato con musica live del gruppo Frutta (Sassari). Successivamente, dal 5 giugno al 6 luglio, sarà visibile negli spazi dello studio fotografico Rolando Paolo Guerzoni.Luogo: Piazza davanti alla Rocca, Spilamberto Orario: Da venerdì 23 a domenica 25 maggioTorna anche lo Spilamberto Street Food Festival, un appuntamento ormai consolidato per gli amanti del buon cibo. La piazza si trasforma in un villaggio gastronomico itinerante, con le migliori specialità street food da tutta Italia, accompagnate da musica e spettacoli dal vivo.Un weekend ricco di cultura, tradizione e intrattenimento, per inaugurare al meglio l'estate modenese.