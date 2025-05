Fdi Carpi: 'Parcheggi, dalla giunta pietra tombale sul centro storico'

'La nostra era una proposta di buon senso, una risposta concreta a un problema reale che vivono ogni giorno i residenti del centro storico. Bocciarla significa voltare le spalle ai cittadini'. Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Enrico Fieni commenta la decisione della maggioranza di respingere la mozione presentata da FdI in consiglio comunale, che chiedeva l’attivazione di abbonamenti per la sosta destinati ai residenti del centro storico privi di garage o posti auto privati.

'La situazione è già insostenibile – prosegue Fieni – con oltre 220 parcheggi trasformati da gratuiti a pagamento nel solo 2023. Ora apprendiamo che l’Amministrazione vuole procedere con l’ampliamento della Zona a Traffico Limitato. Una scelta miope, che rappresenta la pietra tombale per la vitalità del centro storico e la sua attrattività. Chi vorrà mai abitare in una zona dove non si può nemmeno parcheggiare vicino a casa?'

La mozione, ispirata a modelli già attivi in città vicine come Modena, proponeva una soluzione semplice: consentire ai residenti sprovvisti di garage di sottoscrivere un abbonamento calmierato per parcheggiare negli stalli a pagamento (strisce blu), senza occupare quelli a disco orario (strisce bianche), e senza aggravio per l’ente grazie all’infrastruttura già esistente.

'Ci chiediamo – conclude Fieni – quale sia la visione di questa Amministrazione per il futuro del centro. Per noi è chiaro: tutelare chi ci vive e lavora, non costringerlo ad andarsene'.