Formigine, Fdi: 'Scandalo Amo, mozione per pretendere verità bocciata da maggioranza'

'Nonostante si parli tanto di dialogo e democrazia, la realtà che si è verificata in Consiglio comunale racconta ben altro. La mozione 'AMO', presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, è stata bocciata dalla maggioranza, capitanata da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che ha cercato di stravolgerne il contenuto'. Così Nicola Marrandino, consigliere comunale Fdi di Formigine.

'Hanno proposto emendamenti per cancellare tre punti fondamentali, modificare date significative e, soprattutto, eliminare l’impegno del Comune a costituirsi parte civile. Solo grazie all’intervento della sindaca, che ha chiarito che in ogni caso il Comune si sarebbe costituito parte civile, si è mantenuta almeno questa garanzia, nonostante il voto contrario alla nostra mozione. La nostra proposta non conteneva alcuna falsità: era un atto politico responsabile, concreto e coerente con i principi di legalità e tutela dei cittadini - continua Fdi -. Ma non finisce qui: a distanza di un solo Consiglio comunale, la stessa maggioranza ha presentato una mozione praticamente identica, con i propri emendamenti, facendo propria l’iniziativa che avevano appena respinto. Un comportamento incoerente e opportunista, che dimostra come l'interesse politico prevalga spesso sul bene comune. Fratelli d’Italia – Circolo di Formigine non si arrende: continueremo a difendere la verità, a portare avanti le nostre battaglie e a rappresentare i cittadini con serietà e coraggio, senza piegarci a logiche di convenienza politica'.