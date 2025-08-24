Nell’ultimo week end, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori nell’area della Valle del Panaro.
I militari hanno intensificato la vigilanza nelle zone isolate e nelle aree residenziali.
Durante questa attività, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena un 41enne, responsabile del furto di generi alimentari, asportati da un supermercato del luogo.
Nel corso dei controlli alla circolazione stradale è stato identificato un 38enne, che si trovava alla guida della sua utilitaria: all’esito del test eseguito con l’etilometro è risultato positivo, con un tasso alcolico tre volte superiore al limite previsto.
Nei suoi confronti è scattato l’immediato ritiro della patente di guida con segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Non è finita meglio ad un 29enne, sottoposto a controllo dai Carabinieri di Savignano sul Panaro, mentre camminava a piedi nella serata del 23 agosto.
All’esito di una perquisizione è stato trovato in possesso di 11 grammi di hashish, poi sottoposti a sequestro.
Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Modena.
I controlli straordinari, pianificati nell’intera provincia ed eseguiti durante questo fine settimana, proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle zone cittadine, industriali e commerciali più esposte a furti e ad altri reati contro il p
atrimonio.
Sassuolo: guida con tasso alcolico triplo del consentito
Tra i risultati dei controlli del fine settimana dei Carabinieri
