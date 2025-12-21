Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Maranello, 16enne aggredito con un machete. I sindaci: 'Basta cultura della violenza'

Maranello, 16enne aggredito con un machete. I sindaci: 'Basta cultura della violenza'

'Continueranno a dare assoluta priorità attraverso azioni, progetti e collaborazioni finalizzati alla prevenzione e al contrasto di questo fenomeno drammatico'

2 minuti di lettura

'Siamo di fronte ad una vicenda che merita la massima attenzione da parte di tutti, resa ancora più grave dall’età dei ragazzi coinvolti. E il nostro pensiero va senz’altro al ragazzo ferito: ci auguriamo che possa guarire il prima possibile e che l’aggressione subita non lasci segni troppo profondi, sia a livello fisico che psicologico'.
Marco Biagini e Luigi Zironi, sindaci rispettivamente di Fiorano Modenese e Maranello, commentano così l'aggressione subito ieri sera da un ragazzo di Maranello in via Stradi, a due passi dal municipio, della quale ha dato conto ieri sera La Pressa. Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito con un machete e picchiato da un minorenne di 14 anni di Fiorano: la vittima è stata trasportata al Policlinico di Modena con profonde ferite sulla mano e al volto. L'aggressore, ritornato nella sua abitazione di Fiorano, è stato poi raggiunto in serata dai carabinieri.
'Le conseguenze del disagio giovanile - aggiungono i due sindaci - rappresentano ormai una piaga sociale globale, una sfida difficilissima per le nostre comunità, che in tutte le loro componenti hanno il dovere di dare il proprio contributo. Questa cultura della violenza è un tema che ci riguarda tutti, da molto vicino. Pertanto le istituzioni, il mondo della scuola, le forze dell’ordine, le associazioni e le famiglie, tutti assieme, hanno il dovere di impegnarsi in modo costante, condiviso e sempre più incisivo. Con la consapevolezza di quanto lavoro ci sia ancora da fare a livello educativo e di quanto sia complessa la questione, alla quale le nostre Amministrazioni comunali continueranno a dare un’assoluta priorità attraverso azioni, progetti e collaborazioni finalizzati alla prevenzione e al contrasto di questo fenomeno drammatico'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Maranello, truffa ai danni di una coppia di anziani: arrestati due campani

Maranello, truffa ai danni di una coppia di anziani: arrestati due campani

Maranello, dipendente Agenzia funebre promette soldi a medico ospedaliero in cambio dei nomi dei defunti

Maranello, dipendente Agenzia funebre promette soldi a medico ospedaliero in cambio dei nomi dei defunti

'Quel palazzo non può essere abitato': il Comune di Fiorano ricorre al Consiglio di Stato sulla sentenza Tar

'Quel palazzo non può essere abitato': il Comune di Fiorano ricorre al Consiglio di Stato sulla sentenza Tar

Fuori sacco, festa al teatro Astoria di Fiorano per i giornalisti del distretto ceramico

Fuori sacco, festa al teatro Astoria di Fiorano per i giornalisti del distretto ceramico

Pozza di Maranello, lite con una zappa: il questore chiude bar per 15 giorni

Pozza di Maranello, lite con una zappa: il questore chiude bar per 15 giorni

Articoli più Letti Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Articoli Recenti Bastiglia, famiglia nel mirino dei ladri: 'Tre furti in un mese e mezzo: così viviamo nella paura'

Bastiglia, famiglia nel mirino dei ladri: 'Tre furti in un mese e mezzo: così viviamo nella paura'

Formigine, carabinieri sequestrano attrezzatura da lavoro rubata

Formigine, carabinieri sequestrano attrezzatura da lavoro rubata

Fuori Modena: fine settimana di eventi in provincia

Fuori Modena: fine settimana di eventi in provincia

Enrico Diacci è il nuovo Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine

Enrico Diacci è il nuovo Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine