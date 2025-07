Medico emergenza-urgenza Frignano, il Pd: ‘Ausl faccia passo indietro’

‘Nel sabato pomeriggio di ieri, come Partito Democratico di Pavullo e del Frignano, abbiamo partecipato alla manifestazione organizzata a Fanano e patrocinata dal Comune per chiedere di mantenere il medico per il servizio di emergenza-urgenza dell’Alto Frignano. In quanto frignanesi, siamo stati e rimaniamo al fianco dei nostri concittadini: chiediamo che l’Azienda Sanitaria torni sui propri passi e che in tutta la montagna, a Fanano come a Pievepelago, sia presente il personale sanitario, medici e paramedici in particolare, necessario e pronto a garantire al meglio la sicurezza degli e delle abitanti del nostro territorio in caso di urgenza’. A parlare è il segretario del Partito Democratico di Pavullo nel Frignano Matteo Manni, a seguito della partecipazione alla manifestazione di Fanano.



‘Il Frignano, Pavullo e, in generale, le aree interne soffrono e hanno già sofferto abbastanza dal punto di vista sanitario: chiediamo che il Governo nazionale destini molte più risorse alla spesa sanitaria e che le Regioni, a partire dall’Emilia-Romagna, lavorino per elaborare un modello e un progetto sanitario ad hoc per la montagna coinvolgendo professionisti, cittadini e sindaci. L'obiettivo deve essere quello di garantire e migliorare i servizi sanitari presenti nelle aree interne e aggiungerne di nuovi, mettendo al primo posto la salute e la sicurezza dei cittadini e delle cittadine’.