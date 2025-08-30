Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi ancor disinfestazioni

A seguito del rilevamento di nuovi casi confermati di Chikungunya, domenica 30 agosto saranno effettuati interventi di disinfestazione della zanzara tigre nelle aree verdi private nella zona di via Griffoni.

La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di oggi, sabato 30 agosto. I trattamenti cominciano alle 7 del mattino e proseguono nell’arco della giornata fino al completamento dell’area.

I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna.

La disinfestazione sarà eseguita nella zona di via Griffoni, nell’area compresa tra la ferrovia e le vie Pozzuoli, Manzoni, Anna Frank, Massa.

'L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate in questi giorni per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus nell’ambito del quale sono state trattate anche tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni' - spiega il Comune.

