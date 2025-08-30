A seguito del rilevamento di nuovi casi confermati di Chikungunya, domenica 30 agosto saranno effettuati interventi di disinfestazione della zanzara tigre nelle aree verdi private nella zona di via Griffoni.
La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di oggi, sabato 30 agosto. I trattamenti cominciano alle 7 del mattino e proseguono nell’arco della giornata fino al completamento dell’area.
I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna.
La disinfestazione sarà eseguita nella zona di via Griffoni, nell’area compresa tra la ferrovia e le vie Pozzuoli, Manzoni, Anna Frank, Massa.
'L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate in questi giorni per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus nell’ambito del quale sono state trattate anche tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni' - spiega il Comune.
Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi ancor disinfestazioni
La disinfestazione sarà eseguita nella zona di via Griffoni, nell’area compresa tra la ferrovia e le vie Pozzuoli, Manzoni, Anna Frank, Massa
A seguito del rilevamento di nuovi casi confermati di Chikungunya, domenica 30 agosto saranno effettuati interventi di disinfestazione della zanzara tigre nelle aree verdi private nella zona di via Griffoni.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta
'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'
Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni
Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28Articoli Recenti
Medolla nel mirino Corte dei Conti, il sindaco Calciolari a Platis: 'E' solo un problema tecnico'
L'estate continua negli eventi all'aperto: i principali del fine settimana in provincia
'Castelfranco Emilia, fontana del tortellino in stato di degrado: simbolo di incuria della città'
San Prospero in festa per i 100 anni di Giovanna Gruppioni