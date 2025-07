'Rifiuti a Montale, la situazione è insostenibile'

'Da tempo i cittadini di Montale segnalano la presenza costante di rifiuti abbandonati lungo i percorsi cittadini. Vere e proprie discariche a cielo aperto, che con le temperature estive diventano fonte di odori nauseanti e ricettacolo di ratti. Una situazione indecorosa e che non rispetta tutte le raccomandazioni igieniche sanitarie'. Così, in una nota Alessandro Boni della Lega Castelnuovo.

'Evidentemente il servizio di raccolta non funziona a dovere. Ne pagano le spese i residenti, che a fronte di una elevato impegno economico, non ricevono un servizio adeguato. Chiediamo alla amministrazione di intervenire al fine di richiedere che venga effettuato un servizio di raccolta piu attento e puntuale e che operi una azione di sorveglianza al fine di evitare comportamenti scorretti e incivili' - chiude Alessandro Boni.