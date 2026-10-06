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Rogo in un'autofficina a Castelfranco: salvato dai vigili del fuoco

Rogo in un'autofficina a Castelfranco: salvato dai vigili del fuoco

A causa del fumo inalato, la persona salvata è stata affidata ai sanitari del 118, intervenuti sul posto, per i controlli e le cure del caso

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Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, i Vigili del Fuoco sono intervenuti d'urgenza in via Liguria a Castelfrando Emilia per un incendio sviluppatosi all'interno di un'autofficina.

Le alte fiamme, alimentate dal carico d'incendio presente all'interno del locale tra veicoli, oli e attrezzature, hanno richiesto un massiccio dispiegamento di forze. Sul posto sono confluite tempestivamente diverse squadre provenienti dal Comando Provinciale di Modena, affiancate dal supporto del personale del distaccamento di San Felice sul Panaro e dalla autoscala proveniente da Bologna.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare e spegnere il rogo in tempi celeri: durante le fasi di attacco all'incendio, gli operatori sono entrati all'interno dei locali salvando una persona che si trovava ancora nell'immobile. A causa del fumo inalato, la persona salvata è stata affidata ai sanitari del 118, intervenuti sul posto, per i controlli e le cure del caso. Presenti per i rilievi di competenza e per la gestione della viabilità anche i carabinieri. Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento.

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