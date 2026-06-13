Rotary Club Vignola Castelfranco Bazzano: donati tre defibrillatori

‘Ancora una volta il Rotary Club Vignola Castelfranco Bazzano ha trasformato in azione concreta i propri valori. Con il nostro modo di fare service, abbiamo consegnato tre defibrillatori: due all’Istituto Paradisi e uno alla nuova sede dello Spallanzani’. A darne notizia è lo stesso presidente del Rotary, Paolo Botti.

‘Per il Rotary significa proprio questo: mettere al centro le persone, prenderci cura della comunità, agire con responsabilità dove c’è un bisogno reale.

Oggi tutti i plessi scolastici di Vignola sono dotati di presìdi salvavita. Un risultato che parla di impegno, collaborazione e attenzione al bene comune.

Servire al di sopra di ogni interesse personale non è solo un principio: è una scelta quotidiana’ - chiude Botti.