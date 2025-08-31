'La sicurezza è una battaglia di tutti, a prescindere alla parte politica in cui militano. Per questo, dato che chiunque rappresenti i cittadini nei consessi istituzionali dovrebbe ben sapere che il numero delle forze dell’ordine sul territorio, siano esse Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri o Guardia di Finanza, dipende da scelte e decisioni del Governo, e dato che da anni, a Carpi, sindaci, cittadini, sindacati e associazioni richiedono in tutti i modi possibili che da Roma si decida di aumentare il numero degli agenti di PS e dei militi dell’Arma di stanza in città, chiediamo che, se gli esponenti della destra cittadina e regionale sono veramente interessati ad aumentare la sicurezza in città, e non a speculare su ogni episodio che si verifichi per dare addosso a un’Amministrazione che sulla sicurezza ha messo in campo numerose operazioni per quanto di sua competenza, si uniscano a noi nel farsi latori della richiesta. Si tratta di un invito che avevamo già fatto ma, dati gli ultimi episodi, rinnoviamo.
Sicurezza a Carpi, il Pd: 'Se la destra ha a cuore il tema, porti al Governo le firme dei cittadini'
Depietri: 'Il numero e la gestione delle forze dell’ordine sul territorio è di competenza del Governo, attraverso i ministeri preposti'
'La sicurezza è una battaglia di tutti, a prescindere alla parte politica in cui militano. Per questo, dato che chiunque rappresenti i cittadini nei consessi istituzionali dovrebbe ben sapere che il numero delle forze dell’ordine sul territorio, siano esse Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri o Guardia di Finanza, dipende da scelte e decisioni del Governo, e dato che da anni, a Carpi, sindaci, cittadini, sindacati e associazioni richiedono in tutti i modi possibili che da Roma si decida di aumentare il numero degli agenti di PS e dei militi dell’Arma di stanza in città, chiediamo che, se gli esponenti della destra cittadina e regionale sono veramente interessati ad aumentare la sicurezza in città, e non a speculare su ogni episodio che si verifichi per dare addosso a un’Amministrazione che sulla sicurezza ha messo in campo numerose operazioni per quanto di sua competenza, si uniscano a noi nel farsi latori della richiesta. Si tratta di un invito che avevamo già fatto ma, dati gli ultimi episodi, rinnoviamo.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta
'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'
Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni
Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28Articoli Recenti
Medolla nel mirino Corte dei Conti, il sindaco Calciolari a Platis: 'E' solo un problema tecnico'
L'estate continua negli eventi all'aperto: i principali del fine settimana in provincia
'Castelfranco Emilia, fontana del tortellino in stato di degrado: simbolo di incuria della città'
San Prospero in festa per i 100 anni di Giovanna Gruppioni