Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sicurezza a Carpi, il Pd: 'Se la destra ha a cuore il tema, porti al Governo le firme dei cittadini'

Sicurezza a Carpi, il Pd: 'Se la destra ha a cuore il tema, porti al Governo le firme dei cittadini'

Depietri: 'Il numero e la gestione delle forze dell’ordine sul territorio è di competenza del Governo, attraverso i ministeri preposti'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Daniela Depietri, segretario del Partito Democratico di Carpi, interviene in merito ai recenti episodi di violenza verificatisi nel centro storico della città.
'La sicurezza è una battaglia di tutti, a prescindere alla parte politica in cui militano. Per questo, dato che chiunque rappresenti i cittadini nei consessi istituzionali dovrebbe ben sapere che il numero delle forze dell’ordine sul territorio, siano esse Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri o Guardia di Finanza, dipende da scelte e decisioni del Governo, e dato che da anni, a Carpi, sindaci, cittadini, sindacati e associazioni richiedono in tutti i modi possibili che da Roma si decida di aumentare il numero degli agenti di PS e dei militi dell’Arma di stanza in città, chiediamo che, se gli esponenti della destra cittadina e regionale sono veramente interessati ad aumentare la sicurezza in città, e non a speculare su ogni episodio che si verifichi per dare addosso a un’Amministrazione che sulla sicurezza ha messo in campo numerose operazioni per quanto di sua competenza, si uniscano a noi nel farsi latori della richiesta. Si tratta di un invito che avevamo già fatto ma, dati gli ultimi episodi, rinnoviamo.
Consigliere Arletti, questo è un appello sincero: se ha veramente a cuore la sicurezza dei carpigiani, firmi l’appello che chiede al Governo di inviare più agenti. Il sospetto, altrimenti, è che si utilizzi ogni notizia al solo tentativo di far passare l’idea che se la responsabilità della sicurezza sia tutta in mano all’Amministrazione, quando invece è esattamente il contrario. Se così fosse, si tratterebbe di un tentativo da un lato maldestro, dato che i cittadini non sono ingenui, dall’altro molto triste, perché rappresentare i cittadini in Consiglio comunale, così come in Assemblea regionale, dovrebbe significare ben altro'.'Ciò detto – continua il segretario – il Comune continuerà a metterci tutto l’impegno possibile. Ma non ci stancheremo di ripeterlo: nessuno Comune, che sia governato dal centrosinistra o dal centrodestra, potrebbe risolvere delle questioni di sicurezza senza l’intervento del Governo, perché è proprio il Governo che ha la responsabilità di garantire la sicurezza dei cittadini. Voglio però – conclude Depietri - esprimere un ringraziamento: alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine che sul territorio ci sono già. Sono poche e pochi, rispetto alle esigenze di una città di oltre settantamila abitanti, ma non per questo il loro impegno viene meno. Anzi, se mai, si raddoppia. Anche per rispettare la loro professionalità, auspichiamo che il Governo ci ascolti, e faccia il proprio dovere.
Smettendola, una buona volta, di tuonare sulla sicurezza nelle campagne elettorali per poi girare la testa dall’altra parte e dimenticarsi completamente delle promesse'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
La carpigiana Estefani Yan è la nuova Miss Grand Prix 2025

La carpigiana Estefani Yan è la nuova Miss Grand Prix 2025

Carpi, risse e degrado: situazione irrecuperabile e Righi glissa

Carpi, risse e degrado: situazione irrecuperabile e Righi glissa

Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi ancor disinfestazioni

Nuovi casi confermati di Chikungunya, a Carpi ancor disinfestazioni

Carpi, sul bus senza biglietto aggredisce tre agenti: fermato straniero

Carpi, sul bus senza biglietto aggredisce tre agenti: fermato straniero

Chikungunya in provincia di Modena: salgono a 74 i casi a Carpi. Ancora disinfestazioni

Chikungunya in provincia di Modena: salgono a 74 i casi a Carpi. Ancora disinfestazioni

Chikungunya a Carpi, già 253mila euro stanziati per la disinfestazione

Chikungunya a Carpi, già 253mila euro stanziati per la disinfestazione

Spazio ADV dedicata a Sciacca dentisti
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Articoli Recenti Medolla nel mirino Corte dei Conti, il sindaco Calciolari a Platis: 'E' solo un problema tecnico'

Medolla nel mirino Corte dei Conti, il sindaco Calciolari a Platis: 'E' solo un problema tecnico'

L'estate continua negli eventi all'aperto: i principali del fine settimana in provincia

L'estate continua negli eventi all'aperto: i principali del fine settimana in provincia

'Castelfranco Emilia, fontana del tortellino in stato di degrado: simbolo di incuria della città'

'Castelfranco Emilia, fontana del tortellino in stato di degrado: simbolo di incuria della città'

San Prospero in festa per i 100 anni di Giovanna Gruppioni

San Prospero in festa per i 100 anni di Giovanna Gruppioni