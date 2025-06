Soliera: tre donne arrestate per furto aggravato in supermercato

Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri di Soliera hanno arrestato tre donne di 22, 29 e 31 anni tutte residenti a Modena per furto aggravato in concorso.

Le tre sono state notate dall’addetto alla sicurezza dell'Esselunga di via Modena Carpi mentre si impossessavano di alcune bottiglie di superalcolici e di tre orologi per bambini modello “Kids Videogames”, del valore complessivo di circa 425 euro, occultandoli sulla persona.

Allertati dal personale del punto vendita, i carabinieri sono intervenuti prontamente sul posto e, insieme all’addetto alla vigilanza, hanno fermato le tre donne subito dopo le barriere di una cassa automatica, dove avevano pagato esclusivamente due bottiglie d’acqua.

L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto. Le tre donne sono state denunciate in stato di arresto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

All’esito dell’udienza di convalida tenutasi nella mattinata odierna, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.