'Sui presunti maltrattamenti in scuola Soliera scarsa trasparenza'

'Sul tema dei presunti maltrattamenti sui bimbi delle Scuole materne Muratori, che vede coinvolte due educatrici ora sospese dal servizio, come consigliere comunale del Gruppo misto-Lega a Soliera ho presentato martedì 3 giugno un'interrogazione che, viste le indagini giudiziarie in corso e la necessità del massimo riserbo, ha fornito risposte purtroppo prevedibili e poco esaustive da parte dell'assessore Natali'. A parlare è Paolo Vincenzi, consigliere comunale di Soliera.

'Apprendo poi che il giorno successivo, mercoledì 4 giugno, sono stati convocati i Capigruppo per un incontro 'informale' con la dirigente scolastica sul medesimo argomento. Incontro al quale non sono stato convocato poichè, in punta di regolamento, questa audizione viene considerata come un normale ''ufficio di presidenza'' e io, come unico iscritto al gruppo misto ma comunque rappresentante di un partito politico di rilievo nazionale, non ne avrei diritto - aggiunge Vincenzi -. Visto il tema delicato, come Consigliere e soprattutto rappresentante di tanti solieresi, ho manifestato le mie rimostranze al Sindaco Bagni, specialmente alla luce di un fatto ancora più grave: l'assenza di un verbale di questo incontro, motivo per cui non esiste traccia scritta di quanto sia stato detto. Se, come tutti siamo certi, la Giunta e il Sindaco non hanno responsabilità alcuna in questa brutta storia (i plessi scolastici, le mura, sono di proprietà comunale, mentre la didattica è di competenza statale), per quale motivo proiettare ombre su una vicenda che merita invece la massima chiarezza? Valeva davvero la pena interpretare in maniera ultra restrittiva e puntigliosa un singolo articolo di un regolamento comunale, a discapito della massima trasparenza e condivisione?'



Nella foto, il Consigliere Paolo Vincenzi