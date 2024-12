Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Synlab Italia, già presente in Emilia Romagna con 18 poliambulatori a Bologna e provincia e 15 centri in Romagna (tra Punti Prelievo e Medical Center).Presso il nuovo Punto Prelievi di Carpi sarà possibile usufruire di analisi cliniche, check-up personalizzati, Pacchetti prevenzione, test per intolleranze alimentari, test Dna fetale, test microbiota mybiome.Il Centro è privato, non convenzionato con il Sistema Sanitario Regionale. Per festeggiare la nuova apertura, Synlab propone due promozioni valide fino al 31 gennaio 2025. La prima è lo screening gratuito 'Cuore di donna' per donne sane dai 35 ai 69 anni, con analisi ematochimiche (colesterolo totale, colesterolo ldl,colesterolohdl, glicemia), misurazione della pressione arteriosa e questionario anamnestico. Per le pazienti a rischio, è disponibile un approfondimento clinico con visita cardiologica e elettrocardiogramma (fino ad esaurimento posti). La seconda è l'accesso al Check-up Prevent, un profilo di laboratorio a tariffa agevolata, per monitorare lo stato di salute generale.