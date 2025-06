Tentato stupro a Vignola, il sindaco: 'Siamo molto preoccupati'

'Siamo molto preoccupati per quanto successo mercoledì sera a Vignola. Esprimiamo anzitutto sincera vicinanza e solidarietà alla ragazza vittima di questa aggressione: è del tutto inaccettabile che una giovane donna non possa girare sicura nella nostra città. Vorrei incontrarla, se se la sente, per poter parlare direttamente con lei di quanto accaduto. Auspichiamo che, grazie alle indagini che sono immediatamente partite, l’aggressore venga al più presto individuato e sia chiamato a rispondere delle proprie violente azioni'.A parlare è il sindaco di Vignola Emilia Muratori dopo la violenza avvenuta ai danni di una 30enne 'A questo punto è assolutamente indispensabile e non più rinviabile che venga rafforzata la presenza di forze dell’ordine a Vignola. E’ una richiesta che come Amministrazione abbiamo più volte reiterato e abbiamo rappresentato in tutte le sedi istituzionali opportune. Abbiamo chiesto che Vignola divenga sede di un Comando di compagnia dei carabinieri e per questo abbiamo già messo a disposizione un terreno adiacente al Polo della sicurezza dove realizzare una nuova sede adeguata alle esigenze attuali. Ci è stato risposto che, in questo momento, non è possibile avere un Comando di compagnia. Se così, allora, lo Stato ci deve garantire la presenza di un numero maggiore di militari.Come Comune abbiamo messo a disposizione due ampi alloggi da poter usare, in modo che l’emergenza abitativa non possa essere di ostacolo ai nuovi arrivi sul nostro territorio. Inoltre abbiamo aperto da un paio di mesi la nuova sede del presidio di Polizia locale proprio nel cuore del centro storico e abbiamo attivato, da una decina di giorni, una maggiore presenza di street tutor in centro nei fine settimana estivi. Il raccordo con la Polizia locale e le forze dell’ordine è costante, il personale presente è competente e preparato, ma il problema oggi è quello della quantità di risorse a disposizione. Lo Stato deve farsi carico del rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine, solo così si può garantire lavoro investigativo e controllo costante del territorio'.