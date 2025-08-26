Torna la Sagra della Natività della Beata Vergine Maria a Fossoli di Carpi

Programma musicale e ricreativo

Il ristorante e il cocktail bar

Un appuntamento di fede, comunità e convivialità che si aprirà con momenti di preghiera e celebrazioni religiose, per culminare l’8 settembre con la Santa Messa solenne e la processione guidata dal Vicario Generale Don Gildo Manicardi.Durante tutta la settimana non mancheranno serate musicali, tornei, spettacoli per famiglie e bambini e naturalmente i rinomati stand gastronomici, con piatti tipici, gnocco e tigelle, grigliate e specialità come i tortelli verdi fatti a mano e il fritto misto di pesce.“Vi invitiamo a partecipare e condividere la nostra gioia sperando di creare relazioni solide e vere, non solo tra noi ma anche con Colui che ci ama da sempre e ci sta sempre vicino”, osserva il parroco, don Gabriele Brusco, a nome della comunità.Ogni serata, a partire dalle 21, sarà animata da spettacoli e musica dal vivo: si comincia il 3 settembre con Bellodi & The Kolf insieme alla DEI Band, per proseguire il 4 con il concerto di Musikè ed il 5 con Elia Lessmann. Sabato 6 settembre come da tradizione si terranno i tornei di biliardino e tennis da tavolo per adulti e bambini, mentre la serata è dedicata alla baby dance e ai balli di gruppo per grandi e piccini, mentre domenica 7 serata con il DJ set di River Gabelo.La sagra sarà anche occasione di giochi, tornei e momenti dedicati ai più piccoli.Ogni sera apertura degli stand gastronomici con menù tradizionali: i celebri tortelli verdi fatti a mano, la griglia di “Mastro Andrea”, gnocco e tigelle e, quest’anno, la novità con il fritto misto di pesce e tante altre specialità. Sempre aperto anche il cocktail bar con aperitivi per tutti i gusti.Non mancheranno le serate a tema: mercoledì 3 settembre l’attesissima cena spagnola a base di paella (con prenotazione obbligatoria), accompagnata da antipasto e dolce. Per tutte le serate sarà possibile anche l’asporto entro le ore 20.00.La comunità di Fossoli vi aspetta per vivere insieme giornate di festa, amicizia e tradizione.