Verso il Natale: gli appuntamenti a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mostra archeologica 'Genti di Ancòn'Sabato 14 dicembre, alle 17, inaugura l’esposizione della raccolta proveniente da una necropoli precolombiana sulla costa del Perù con al centro la mummia di una ragazzaSul finire del 1800, un viaggio epico intorno al mondo della Corvetta Vettor Pisani parte da Venezia e tocca le coste del Perù. A bordo ci sono due giovani ufficiali modenesi, Antonio Boccolari e Paolo Parenti, che approfittano della sosta ad Ancón per esplorare una necropoli precolombiana. Da quella “passeggiata archeologica” riporteranno in patria resti umani e oggetti legati al rituale funerario e li doneranno al Museo cittadino. Leggi l'articolo Mercato Natalizio. Al Parco Novi Sad, il 15 dicembre, dalle 7.30 alle 14.00Scuola di danza La Capriola. Incontro con il poeta e crittore Franco Arminio

Un appuntamento decisamente particolare quello che si terrà domenica 15 dicembre alle ore 20,30 nel rinnovato spazio VISTA17, all'interno della Scuola di danza LaCapriola, in Viale Leonardo Da Vinci 116/C a Modena. Si parlerà de 'La cura dello sguardo' in compagnia di un ospite d'onore, il poeta e scrittore Franco Arminio, noto per il suo lavoro appassionato e il suo approccio unico al paesaggio.



MODENA Mostra fotografica 'L'amore (non) si vede' di Gabriella Verrini a sostegno di Aism Modena

Domenica 15 dicembre

L’associazione Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) sede provinciale di Modena promuove la mostra fotografica di Gabriella Verrini 'L'amore (non) si vede' che si terrà dal 6 al 15 dicembre 2024 a Modena presso la Sala del Leccio, nel Complesso San Paolo di via Selmi 67 (orari: martedì-venerdì 15-19; sabato-domenica 15-21).



Feudalia, mostra di artigianato artistico e mercato biologico

Secondo e ultimo giorno, domenica 15 dicembre, al Castello di Levizzano Rangone a Castelvetro per “Feudalia Christams edition”, la mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e ai prodotti biologici in cui troveranno spazio una cinquantina di espositori di qualità provenienti da diverse regioni italiane.

Nella scelta degli espositori le organizzatrici danno spazio a prodotti realizzati all’insegna della creatività, dell’unicità e del bello, in grado di suscitare emozioni al visitatore che può trovare dal capo di abbigliamento sartoriale al monile ricercato, dalle ghirlande di Natale alle candele, dai profumi e telerie per la casa ai libri didattici.



SASSUOLO: Mercato e spettacoli natalizi in centro storico e in Duomo

Domenica 15 dicembre Mercato di Natale: mercato ambulante a cura delle Associazioni “I Mercanti dell’Unione” e “Il Bel Mercato” e mercatini di natale a cura del Comitato commercianti del centro storico in centro storico per tutto il giorno

Danza aerea incantata: presso il Villaggio di Babbo Natale in piazza Martiri Partigiani dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30

Strenne di Natale in Borgo Venezia: distribuzione di strenne di Natale agli anziani residenti nel quartiere di Borgo Venezia, a cura del Circolo Arci Alete Pagliani Aps nell’ambito di #Sassuolocittattiva. Partenza dal Circolo A. Pagliani, via Manno n.1 dalle 10 alle 12

Concerto di Natale: a cura di Coro Polifonico del Duomo di San Giorgio (direzione M° Roberta Prandi), Coro di San Paolo di San Polo d'Enza (direzione M° M. Cristina Montanari, pianista Luca Orfino) e Ensemble strumentale 'Ottoni Matildici'. Nel Duomo di San Giorgio alle ore 16



MEDOLLA: Con Corrao Aabbati, Gran Galà d'operetta. In occasione del concerto di Domenica 15 dicembre 2024 alle ore 17 presso il Teatro Facchini, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Medolla nell’ambito della rassegna “Domeniche in concerto”, con la direzione artistica dell’Associazione Cantieri d’Arte, arriverà a Medolla l’Operetta con la partecipazione straordinaria di Corrado Abbati, straordinario attore comico che con la sua verve coinvolgerà il pubblico in uno spettacolo di grande respiro.



FINALE EMILIA: Domenica di eventi natalizi

Si comincia proprio a Massa Finalese, alle 9 e per tutta la giornata con il mercatino di Natale e l’animazione natalizia a cura del Comitato Commercianti di Massa Finalese.

Alle ore 10.30 lo spettacolo delle bande scolastiche di Massa Finalese, San Felice sul Panaro e San Prospero. Alle 14.30 la passeggiata dei Babbi Natale con la slitta del Comitato Carnevale, per poi proseguire con lancio dei palloncini (biodegradabili) con letterina, baby dance, truccabimbi, giostre, giochi a premi, street food e negozi aperti tutto il giorno.

A Finale Emilia, nel pomeriggio, è invece il locale Comitato Commercianti e Attività Produttive a proporre, a partire dalle 15.30, “Natale a Finale, spettacoli e sapori in festa”. Chiuderà la giornata il concerto Souvenir de Noël, alle ore 21.00,



SPILAMBERTO: Mercato storico. Domenica 15 dicembre.

il mercato storico Ottocento e dintorni animerà le vie del centro. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, il Torrione aprirà le sue porte ad ingresso libero, invitando tutti a scoprire la storia e la cultura che ci circonda. Un’occasione per celebrare insieme l’identità di Spilamberto, a cura de La Banca del Tempo di Spilamberto.



SOLIERA: Case di pietra”, la presentazione libro. Domenica 15 dicembre alle 17 ad Habitat, alla presenza delle autrici

Case di Pietra, Custodi di memorie’ (Libreria Ticinum Editore), il nuovo libro di Marzia Lodi e Catia Allegretti. Frutto del lavoro di tre anni di ricerca e sopralluoghi, il volume è stato realizzato da Marzia Lodi, fotografa, e Catia Allegretti, autrice dei testi e curatrice. Il libro è un viaggio nel tempo che documenta la storia e l’anima delle case rurali rimaste, con l’obiettivo di salvaguardare la memoria di un periodo storico significativo, il Novecento, che costituisce la radice del nostro presente.

L’incontro sarà introdotto dall’assessora comunale agli Eventi e alla Promozione del territorio Roberta Lanza, mentre le due autrici dialogheranno con Sandra Losi, presidente del Centro Studi Storici Solieresi.



NONANTOLA: Teatro per ragazzi

Domenica 15 dicembre 2024 alle ore 17 prosegue la stagione della rassegna Teatro Ragazzi al Teatro Troisi Nonantola, organizzata da ATER Fondazione, con “Lullaby”. Uno spettacolo di e con Valentino Dragano, prodotto da Kosmico Teatro.