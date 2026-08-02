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Zocca: incendio minaccia 500 animali, lungo intervento dei Vigili del Fuoco

Zocca: incendio minaccia 500 animali, lungo intervento dei Vigili del Fuoco

In via Fontaneda, il rogo ha interessato una grande quantità di rotoballe di una azienda agricola

1 minuto di lettura

Vigili del Fuoco impegnati dalle ore 7,40 e per tutta la mattina, nel comune di Zocca, in Via Fontaneda, per un incendio che ha interessato un ingente quantitativo di rotoballe all'interno di un'azienda agricola.
​Il rogo si è sviluppato nelle immediate vicinanze di una stalla all'interno della quale erano presenti circa 500 animali. Grazie al tempestivo e coordinato intervento delle squadre di soccorso, l'incendio è stato circoscritto prima che potesse intaccare direttamente la struttura principale: nessun animale è rimasto ferito o coinvolto.
​Imponente il dispositivo di soccorso messo in campo, che ha visto operativi circa 20 uomini dei Vigili del Fuoco. Sul posto hanno operato una squadra AIB (Antincendio Boschivo) del Comando di Modena, la squadra del distaccamento permanente di Pavullo, e i moduli dei distaccamenti volontari di Fanano e Bazzano.

 

​Le operazioni di soccorso e spegnimento sono proseguite per tutta la mattina. I Vigili del Fuoco hanno proceduto allo smassamento e allo spegnimento dei rotoli di foraggio interessati dalle fiamme per evitare eventuali focolai residui.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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