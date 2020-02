25 febbraio, la Questura celebra i suoi primi 100 anni

La storia ma soprattutto le prospettive della presenza della Questura a Modena, a 100 anni dall'insediamento in città del primo questore, Emiddio Salvio, il 25 febbraio 1920.



Sono i temi portanti della giornata di studio e di celebrazioni che si terrà martedì 25 febbraio alla Fondazione Biagi, nella sua parte convegnistica, e al teatro comunale Luciano Pavarotti, nella sua parte celebrativa, e che in serata ospiterà la banda musicale della Polizia di Stato. Presentazione dell'evento questa mattina, in questura a Modena, alla presenza del questore, della presidente della Fondazione Biagi, del presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, del direttore dell'orchestra della Polizia di stato Maurizio Billi (che ha annunciato la decisione di dedicare il concerto alla memoria di Mirella Freni), e del Sindaco di Modena. 'Sarà un momento importante di confronto con il capo della Polizia, anche per ribadire la richiesta, avanzata anche dal consiglio comunale, di procedere al riconoscimento dell'elevazione della fascia della questura di Modena. Punto già portato all'attenzione della ministra dell'Interno Lamorgese che ha confermato la sua presenza, entro marzo, a Modena'





La Banda musicale della Polizia di Stato che si esibirà nel concerto della sera del 25 febbraio al teatro comunale Luciano Pavarotti, con ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili (è possibile ritirare il biglietto di ingresso presso la biglietteria del Teatro: venerdì 21 febbraio ore 16-19; sabato 22 febbraio ore 10-14 e 16-19; martedì 25 febbraio ore 10-20.30), è composta da 105 esecutori guidati da un vice maestro e da un maestro direttore, tutti provenienti dai più famosi conservatori, partecipa alle celebrazioni pubbliche più importanti, rappresentando la Polizia di Stato.

Le sue esibizioni, sia nei più celebri teatri che nelle piazze italiane e del mondo, sono particolarmente apprezzate. Con un vasto repertorio che comprende, oltre alle tradizionali marce militari, anche brani originali e trascrizioni di musica classica e contemporanea, la Banda contribuisce ad avvicinare i cittadini, attraverso la musica, al concetto di 'polizia di prossimità'. A Modena il concerto sarà aperto dal Nabucco di Giuseppe Verdi 'caro sia a Pavarotti sia a Mirella Freni' - ha affermato il maestro Maurizio Billi e si chiuderà, con Il Canto degli Italiani di Michele Novaro.