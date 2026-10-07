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7 ottobre, Giovanardi: 'Una vergogna le bandiere della Palestina in piazza Grande'

7 ottobre, Giovanardi: 'Una vergogna le bandiere della Palestina in piazza Grande'

L'ex ministro e referente di Popolo e Libertà ha contestato direttamente in piazza il presidio organizzato da Consulta Popolare

2 minuti di lettura

Nel giorno in cui la comunità internazionale si stringe nel ricordo delle vittime del 7 ottobre 2023, il cuore di Modena diventa teatro di una polemica politica. Sotto la Ghirlandina, le associazioni Modena per la Palestina e Consulta Popolare di Modena contro la guerra e il riasmo, hanno promosso un presidio pubblico in Piazza Grande per il lancio della mobilitazione 'United for Gaza' in programma a Modena il prossimo fine settimana. Un presidio bollato come vergognosa provocazione dall'ex ministro e referente nazionale di Popolo e Libertà, Carlo Giovanardi, presente fisicamente in Piazza Grande durante lo svolgimento del presidio.
'È una cosa vergognosa. Oggi è l'anniversario dell'attacco che ha provocato centinaia e centinaia dii morti: uomini, donne, bambini uccisi, fatti a pezzi, violentati da Hamas, come mostrato dai documentari terribili fatti girare proprio dai terroristi. Che in questo giorno, che ricorda quelle vittime innocenti, in Piazza Grande sventolino le bandiera , è una provocazione, è una roba vergognosa. Come ex parlamentare e cittadino modenese mi indigno quando vedo manifestazioni di questo tipo, proprio nel giorno in cui tutto il mondo ricorda quella strage'.

Nelle sue dichiarazioni, Giovanardi ha voluto contestare radicalmente le argomentazioni portate dagli organizzatori del presidio, respingendo l'accusa di genocidio mossa nei confronti dello Stato ebraico: 'La popolazione di Gaza è passata da 80.000 abitanti nel 1948 a un milione dieci anni fa, a 2.200.000 oggi. Che si possa parlare di genocidio per una popolazione cresciuta così...Semmai è durante la seconda guerra mondiale che hanno ammazzato sei milioni di ebrei. Il problema è che c'è chi, come Hamas e l'Iran, ha ancora nel suo programma ufficiale di ammazzare tutti gli ebrei. E il 7 ottobre avave cominciato a farlo'.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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