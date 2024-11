A Modena arriva Renzi per sostenere Taurasi che però non aderisce a Italia Viva

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il tema politico, proprio in ragione della presenza e del supporto di Matteo Renzi e Italia Viva, rimane centrale. 'C’è una necessità forte – spiega Taurasi – di rappresentare quella componente riformista che ha già dato un grande contributo negli anni della presidenza Bonaccini e che ha bisogno ora di continuità. L’apporto dell’area civica e riformista che intendiamo rappresentare non sarà utile solo a livello elettorale, ma anche come idee e stimoli quando arriverà il tempo di amministrare, qualora gli elettori ci confermeranno la loro fiducia. Senza la componente riformista, la coalizione di centro sinistra zoppica a livello elettorale e rischia di non rappresentare appieno il suo largo bacino elettorale'.



In ogni caso Taurasi ha dichiarato di non voler aderire a Italia Viva. 'Ringrazio e sono felice del sostegno di IV, come del sostegno di tante persone e liste civiche di diversi territori, da sud a nord della provincia, da Formigine a Mirandola, passando per tanti gruppi informali che si stanno attivando - ha detto due giorni fa a La Pressa -. Mi sono messo a disposizione, ma non ho intenzione di iscrivermi ad altri partiti ed è per questo che mi sento pienamene a mio agio nella lista civica di De Pascale'.

Renzi è atteso a Modena al Ristorante 212 di via Galileo Galilei per le ore 13 di mercoledì 13 novembre.