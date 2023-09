Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













, che risponderà alle domande di, caporedattore di ModenaToday. Sarà un’occasione, in una delle prime presentazioni finora organizzate, in cui l’autore si confronterà con i numerosi lettori che hanno dimostrato il successo del testo. Il libro è stato suddiviso per tematiche ed ognuna approfondita e argomentata portando dati e statistiche. Durante la serata sarà possibile acquistare il libro nella sua seconda edizione edita da Il Cerchio con la prefazione di Francesco Borgonovo. L’appuntamento è sabato 30 settembre alle 18.30 all’RMH Modena Des Arts Hotel in via Settembrini 10 a Baggiovara, di fronte all’ospedale civile.