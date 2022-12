A Modena il convegno nazionale dei Popolari liberali

Tra gli ospiti Maurizio Gasparri, Gaetano Quagliariello, Souad Sbai e Massimo Gandolfini

Sabato pomeriggio e domenica mattina a Modena presso la Corte dei Melograni in via Pomposiana 216, si svolgerà il convegno nazionale 'Popolari liberali di ispirazione cristiana nel centro destra'.

Il convegno è organizzato da sedici associazioni (Popolari liberali, Convergenza cristiana, Futura, Cristiani laici in politica, L'italia ci piace, Opportunità civica, Libertas, Città nuova, Movimento moderati italiani, Diamoci la mano, Famiglie numerose cattoliche, Fdl d'Italia, Uniti per l'Italia, Unione cristiana, Rete civica, Sistema paese) che hanno scelto nell'ambito dei popolari europei la sigla comune di 'popolo e libertà', con la quale si presenteranno ai prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare dalle regionali in Lombardia e Lazio, previste nel febbraio del 2023.



Interverranno ai lavori, oltre all'ospitante Carlo Giovanardi, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, Gaetano Quagliariello, Souad Sbai presidente associazione Acmid, Massimo Gandolfini presidente del Family day e Carlo Bottani, presidente della provincia di Mantova.







