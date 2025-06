Accademia Militare di Modena, Dondi (Fdi): 'Benvenuto al comandante Messina'

'Buon lavoro al generale Messina, da poco nominato nuovo comandante dell’Accademia Militare di Modena. L’Accademia rappresenta un’eccellenza italiana e un punto di riferimento per la formazione dei futuri servitori dello Stato. Modena ha l’onore di ospitare un’istituzione che, da sempre, forma donne e uomini chiamati a difendere con onore i valori della Repubblica'. Lo dichiara l’onorevole Daniela Dondi, deputato modenese di Fratelli d’Italia, sottolineando l’importanza strategica e simbolica dell’Accademia Militare nel cuore della città.

'In un momento storico in cui i valori dell’identità, del dovere e della difesa nazionale tornano centrali nel dibattito pubblico – aggiunge l’onorevole Dondi – è fondamentale sostenere chi si forma per garantire la nostra sicurezza e la nostra libertà. Al Generale Messina e a tutti gli allievi ufficiali va il mio più sentito ringraziamento per l’impegno e la dedizione che dimostrano ogni giorno'.