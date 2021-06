Acconto Imu: Modena slitta a luglio, Carpi e Vignola a fine settembre

Ancora una volta il sindaco di Carpi Bellelli dà lezione al collega Muzzarelli in tema fiscale ( come avvenuto lo scorso anno ). Il tema è la scadenza Imu che il Comune di Modena, per la quota comunale, ha deciso di prorogare di appena un mese, dal 16 giugno al 16 luglio ('Si tratta di solo una delle azioni che metteremo in campo in queste settimane – aveva detto l’assessore Cavazza – per salvaguardare e sostenere il tessuto economico del territorio, a partire dalle imprese e famiglie in sofferenza'). Peccato che il Comune di Carpi ha preso un identico provvedimento ma con uno slittamento di due mesi e mezzo più lungo. A Carpi infatti il termine per versare l'acconto Imu per l’anno 2021 (sempre quota Comune) scade il 30 settembre.Identico provvedimento a Vignola, con proroga sempre il 30 settembre. 'Com’è noto, nei primi mesi di quest’anno – spiega infatti l’assessore al Bilancio Mauro Smeraldi – l’intera area del vignolese è stata tra le zone più colpite dal Covid. Abbiamo purtroppo vissuto settimane di recrudescenza dei casi. Ora che grazie alle vaccinazioni la situazione sta migliorando, come Amministrazione abbiamo deciso di usufruire della facoltà concessa ai Comuni di differire i termini di pagamento, in situazioni particolari, in modo da continuare a supportare la ripresa con nuove misure a beneficio dei nostri concittadini'.