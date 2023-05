Adriana Querzè, una vita vissuta a scuola e per la scuola

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













deceduta un anno fa a 67 anni , e alla sua visione lungimirante di scuola e città l’evento in programma alla Tenda di viale Monte Kosica giovedì 18 maggio, alle ore 18, per presentare il libro e l’ebook edito dalla casa editrice digitale del Comune Il Dondolo, che raccoglie scritti di Adriana Querzè, oltre a testimonianze di amici e colleghi, a un anno dalla sua scomparsa.In programma anche diverse letture e la proiezione di una raccolta per immagini delle attività sostenute da Adriana. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Don Milani e da amici e collaboratori, con l’accordo della famiglia e il patrocinio del Comune di Modena, per ricordare e condividere il prezioso contributo che Adriana ha dato alla scuola e alla città.A introdurre la serata saranno i saluti del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e dell’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi che sottolineano come “il suo impegno per la crescita del sistema scolastico modenese con attenzione ai più deboli e svantaggiati abbia rappresentato per Adriana un’autentica missione educativa che ha guidato ogni sua decisione: dall’attivazione di nuovi servizi comunali per rispondere ai nuovi bisogni della società e delle famiglie, fino alle scelte organizzative per affrontare con efficacia le difficoltà degli enti locali”.Con l’apporto di Memo sono stati raccolti i materiali pubblicati da Adriana Querzè durante le due legislature che ha ricoperto come assessora all’Istruzione e sono state realizzate appunto due pubblicazioni: una raccolta di scritti e interventi di cui alcuni in versione integrale e l’ebook con tutti i materiali integrali.

L’introduzione dell’ebook, liberamente disponibile affinché tutti possano scaricarlo e consultarlo, è firmata dal sindaco Muzzarelli insieme all’assessora Baracchi che ricordano anche l’impegno politico e istituzionale di Adriana Querzè, insegnante, dirigente scolastica, per dieci anni assessora all’Istruzione e successivamente anche candidata sindaca e consigliera comunale.



“Il suo impegno politico è stato sempre caratterizzato da un grande attivismo non solo dentro il mondo della scuola ma anche nei confronti delle famiglie modenesi che guardavano al Comune come la prima istituzione a cui rivolgersi per intraprendere il percorso formativo e di crescita dei propri figli”. E, nell’attività di amministratrice pubblica, ne sottolineano l’impegno per una “scuola aperta a tutti”, come afferma l’articolo 34 della Costituzione e “per un sistema educativo di qualità, che dia a tutte e tutti gli studenti pari opportunità. Proprio la Fondazione Cresci@mo, creata, a sostegno della scuola pubblica, non solo per proseguire la grande tradizione dell’educazione modenese, ma anche per reagire ad alcune norme nazionali penalizzanti per gli enti locali, è un esempio concreto della sua eredità politica e culturale che ci accompagnerà nel futuro”, rimarcano.