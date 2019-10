'Aemilia, Delrio fece campagna elettorale a Cutro'

'Un errore, umano su tanti documenti', ma da correggere 'perchè la storia di Reggio e dell'Emilia non dimentichino'. Il Movimento 5 stelle di Reggio Emilia chiede una rettifica ai giudici, che nelle motivazioni della sentenza del processo Aemilia contro la 'ndrangheta, a pagina 3295, scrivono che ''.In realtà, precisano la deputata Maria Edera Spadoni e la parlamentare europea Sabrina Pignedoli, 'andarono in tre non tutti'. Nello specifico, lo feceromentre non andarono Matteo Olivieri (che diventò il primo consigliere comunale dei 5 Stelle a Reggio), Angelo Alessandri (ex Lega oggi fuoriuscito dal Carroccio) e Marco Scarpati (candidato della lista civica Gente di Reggio).Inoltre, il candidato del M5s Matteo Olivieri denunciò sul piano politico quella trasferta. 'Può capitare di sbagliarsi in mezzo a tantissime pagine e documenti. E' umano. Ma ci pare giusto correggere questo errore (le motivazioni in realta' non sono modficiabili, ndr) perchè rimanga traccia di quella che è la verità storico-politica sulla quale in futuro potranno lavorare gli studiosi', affermano Spadoni e Pignedoli. Questo 'per verità storica dei fatti e con il massimo rispetto e stima che portiamo al presidente Caruso ed ai giudici Beretti e Rat', aggiungono.