'Affidi Modena, grazie all'assessore per i numeri ma non sono sufficienti'

'L'attenzione del Movimento 5 stelle verso gli affidi resta alta'. Parola di, deputata M5s e componente della commissione Giustizia che, sulle tematiche sollevate dall'inchiesta 'Angeli e Demoni' di Reggio Emilia, fa sapere: 'Abbiamo incardinato sia la commissione parlamentare d'inchiesta sia la proposta di legge a mia prima firma per rivoluzionare il sistema degli affidi in Italia'. Un testo che, in particolare, 'stabilisce controlli mensili e a sorpresa nelle famiglie affidatarie mentre i giudici diventano i primi uditori dei minori e gli affidamenti diventano una extrema ratio', ricorda Ascari.Nel frattempo l'argomento è stato affrontato anche a Modena, in Consiglio comunale. 'Abbiamo chiesto documenti all'amministrazione e presentato quattro interrogazioni sull'affido dei minori', ricordano i consiglieri comunalied. 'Grazie alla nostra azione, sono finalmente chiari i numeri sugli affidi a Modena. Ringraziamo l'assessore alle Politiche socialiper la risposta, ma ribadiamo che per noi non basta. Permangono infatti elementi critici, come la composizione dei team di base, di soli due operatori, che assumono le decisioni sui minori e lo scarso numero di famiglie idonee ad accogliere bambini e ragazzi'.Quindi, concludono i pentastellati modenesi, 'continueremo a seguire il lavoro dei servizi del Comune di Modena. Auspichiamo che la giustizia faccia presto il suo corso e che il Parlamento prosegua nel prezioso lavoro per dare le risposte che tante, troppe famiglie meritano'.