Affluenza, calo rispetto al 2018 è netto: sia a Modena che in Italia

L'affluenza definitiva in questa tornata elettorale registra un netto calo rispetto al 2018, una tendenza già registrata alle 19 dopo un buon inizio di giornata. In provincia di Modena l'affluenza alle 23 è del 73,1% contro il 79% di quattro anni fa. Record di affluenza a Castelnuovo Rangone col 77%. A livello nazionale si registra un 63,7% contro un 73,2% del 2018. Affluenza record tra le Regioni proprio in Emilia Romagna con il 71,8%.

