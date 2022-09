Affluenza, dopo l'exploit di mezzogiorno cala alle 19 in tutta Italia

Dopo il dato positivo di mezzogiorno ( qui ), cala l'affluenza sia in provincia di Modena che in Italia. Alle 19 in provincia di Modena ha votato il 60,4% contro il 65,9% del 2018. Record di partecipazione al voto a Castelnuovo col 64%, dato peggiore a Finale Emilia col 53,5%.A livello nazionale l'affluenza è al 51,1% contro il 58,4 del 2018. Emilia Romagna (record col 59,7%), Lombardia, Toscana e Veneto le Regioni dove si è votato di più. Scarsa l'affluenza al Sud.

