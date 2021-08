Afghanistan, il sindaco di Modena: ‘Pronti ad accogliere rifugiati’

'Le immagini della tragedia in Afghanistan, con migliaia di persone che scappano dal terrore, molte delle quali hanno collaborato in questi anni con i nostri militari e le nostre organizzazioni umanitarie, non possono lasciarci insensibili'. A parlare è il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli.'Insieme ai sindaci delle principali città italiane e del territorio ci stiamo dichiarando disponibili all’accoglienza dei rifugiati, ma ovviamente ciò dovrà avvenire nel quadro di un impegno nazionale ed europeo che è compito di Governo e Parlamento definire il più rapidamente possibile - continua il sindaco -. Tra qualche settimana ricorderemo l’11 settembre del 2001, gli attentati terroristici che portarono all’operazione militare in Afganistan. Mi auguro che al dolore per quelle vittime di allora non si unisca anche la vergogna per non essere riusciti a salvare oggi chi aveva creduto agli impegni che, come mondo occidentale, avevamo assunto con quelle popolazioni'.