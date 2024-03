Carpi, aggressione Saltini: i messaggi di solidarietà

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'A nome di Fratelli d'Italia tengo a esprimere vicinanza ad Andrea Saltini, vittima stamane di una terribile aggressione, al quale auguriamo anche un pronta guarigione.Non intendiamo entrare nel merito del dibattito che nei giorni scorsi ha scaldato e diviso tante anime anche al di fuori del perimetro carpigiano. La violenza non può mai essere il giusto mezzo per protestare e manifestare le proprie idee. Esprimiamo pertanto la nostra ferma condanna rispetto a quanto accaduto. Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine per l’identificazione del colpevole'. Lo dichiara Federica Carletti, Segretario cittadino di Fratelli d'Italia.'L'Associazione San Michele Arcangelo - afferma Simone Ortolani, referente delle campagne di sensibilizzazione - manifesta profondo sdegno per l'atto di violenza perpetrato nei confronti del signor Andrea Saltini, autore delle contestate opere esposte nella mostra 'Gratia Plena', allestita nel contesto della Chiesa di Sant'Ignazio di Carpi.

Condanniamo con la massima fermezza qualsiasi forma di violenza. Esprimiamo solidarietà e preghiere per il rapido e completo recupero di Saltini e confidiamo nella tempestiva e accurata indagine delle autorità competenti affinché l'aggressore venga identificato e sottoposto alle giuste pene per questo deprecabile atto.

In questa dolorosa vicenda, è evidente la totale mancanza di discernimento e di buon senso anche da parte di chi avrebbe dovuto dialogare per evitare di esasperare gli animi e creare dolorose fratture nella comunità, e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. L'Associazione San Michele Arcangelo invita alla riflessione su questi gravi eventi e rinnova il proprio impegno nella promozione di un dialogo pacifico e rispettoso all'interno della società'.