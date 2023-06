‘Aimag, sul futuro decidano i nuovi sindaci nel 2024’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il Comitato, composto da cittadini, imprenditori ed ex amministratori pubblici di diversa estrazione politica (i promotori sono elencati sotto), nasce con l'obiettivo dichiarato di ragionare ed informare i cittadini sul futuro di Aimag, e con un obiettivo preciso, e condiviso nei fatti e negli atti consiliari, con i quali molti comuni dell'area nord e del mantovano recentemente si sono espressi: mantenere Aimag sotto il controllo e soprattutto la guida dei soci pubblici e della comunità e del territorio in cui essa è nata, si è sviluppata e radicata: quello di Mirandola e dell'area nord, ma che comprende il basso mantovano fino alle terre d'argine dove spicca Carpi che con la sua quota percentuale è il socio pubblico di maggioranza relativa.



Una prospettiva messa a rischio per il neo Comitato 'Aimag per il territorio', dalla proposta del socio privato Hera (oggi presente al 25%) al CDA, di assumere, di fatto, il controllo della società, attraverso la nomina del direttore.



Una proposta che sarebbe avvallata dal Comune di Carpi, di Soliera (dove sindaco è anche segretario provinciale PD), da Bastiglia che insieme ad altri soci tra cui Hera avrebbero la maggioranza per decidere: una proposta giudicata 'rischiosa' da chi, appunto come il comitato, si batte per mantenere la connotazione e il controllo territoriale della società. 'Con il passaggio del controllo a Hera Aimag verrebbe snaturata, strappata dal suo territorio. Con forti penalizzazioni per i 600 dipendenti e per un indotto rispetto alle aziende del territorio da 100 milioni di euro. Hera è una società per azioni che risponde ad altre logiche di mercato che non combaciano con quelle dei territori' - è il messaggio che viene lanciato dai vari componenti del Comitato alla platea riunita per la presentazione alla sala Duomo di Carpi.

Dove non mancano i riferimenti al locale sindaco in scadenza: 'I cittadini devono sapere che cosa sta succedendo e al di la di quando e se questo passaggio che pregiudicherà il futuro di Aimag andrà in porto, se lo ricorderanno al momento del voto per eleggere il sindaco'



Una prospettiva, quella indicata dal socio Hera, contestata anche sul fronte dell'opportunità politica: E' giusto che un passaggio di tale importanza per il futuro della società sia deciso da sindaci ed amministratori in scadenza? Non è meglio riflettere insieme alla comunità, approfondire le prospettive e le conseguenze e attendere che siano gli amministratori scelti dai cittadini alle elezioni del 2024 a scegliere per il futuro? - si chiedono i componenti del Comitato che nel merito rispondono ad alcune obiezioni.







'Si dice che Aimag non abbia la dimensione adeguata per sostenere sviluppo: la sua dimensione invece è adeguata per essere efficiente ed efficace, è tra le prime 20 multyutility in Italia ed è una delle aziende multiservizi più premiate per la sua qualità; crea lavoro diretto e indotto sul territorio, applica tariffe del tutto competitive. Si dice che il bilancio 2022 sarà un bilancio critico a seguito di scelte sbagliate. Ma perché non si ascolta la voce degli amministratori e della direzione e non lo si discute pubblicamente una volta approvato? È facile denigrare, più difficile confrontarsi. Non è necessario diventare un’appendice di società quotate per poter progredire nelle direzioni richieste dall’evoluzione della tecnologia e delle esigenze ambientali. Esistono forme di collaborazione capaci di generare risultati ben più ampi attraverso la valorizzazione delle conoscenze reciproche di aziende tra loro autonome'.



Da qui l'annuncio delle prossime azioni: generare una discussione aperta con l'intera comunità e iniziare una raccolta firme a sostegno delle ragioni e dell'adesione al Comitato.



I promotori del Comitato sono:

Baccarani Claudio, Concordia sulla Secchia

Bandini Giuseppe, Concordia sulla Secchia

Berni Mario, Poggio Rusco

Dal Pan Alfonso, San Felice sul Panaro

Michelini Massimo, Carpi

Nicolini Alberto, Mirandola

Pirazzoli Paolo, San Prospero

Pivetti Giliola, Carpi

Prandi Sauro, Mirandola

Rubbiani Marco, Campogalliano

Silvestri Alberto, San Felice sul Panaro

Verrini Giorgio, Carpi