La conseguenza più evidente è la perdita di autonomia da parte di AIMAG, che da protagonista territoriale diventa ora soggetto subordinato all’indirizzo strategico di Hera. A tutti gli effetti. Un cambiamento formale e sostanziale confermato che dal sito web della nuova società, il nome AIMAG è scomparso dai riferimenti ufficiali, lasciando spazio esclusivamente al brand Hera e HERAcquaModena.
Aimag in Hera con Heracquamodena: e della multiutility della bassa sparisce anche il nome
Bollette e sito web della nuova società partecipata al 45% da Aimag mostrano solo il nome di Hera, che di Aimag ha assunto il piano controllo industriale
