Aimag nelle mani di Hera, quando la Fondazione di Mirandola diceva no...

Francesco Vincenzi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola (oltre che del Consorzio di Burana e di ANBI) nell'ultimo Consiglio comunale di Mirandola che ha visto l'approvazione del piano per la cessione del controllo esclusivo di Aimag ad Hera ha 'sottolineato come la scelta di procedere con l’integrazione in Hera Spa non debba essere demonizzata, ma considerata come una concreta opportunità di integrazione, stabilità, crescita industriale e soprattutto occupazionale' (qui).

Ma come si esprimeva lo stesso Vincenzi un anno fa su questa questione? 'Per la Fondazione è importante che Aimag rimanga pubblica - diceva Vincenzi (video sopra e qui) -. Come Fondazione stiamo seguendo il percorso con attenzione, non vorremmo i cittadini restassero sorpresi rispetto a una operazione che non soddisfa nè Aimag, nè il territorio'.