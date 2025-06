Albero crollato in via Vedriani: tragedia sfiorata

‘Sono anni che chiediamo all’amministrazione comunale di Modena che in via Vedriani venga effettuata una manutenzione del verde accurata ma, ad oggi, solo promesse e ieri si è sfiorata la tragedia con un grosso tronco che è caduto su una macchina. L’unica cosa che la Giunta ha saputo fare nel corso degli anni è stata quella di tagliare decine di alberi senza ripiantumarli. Mi auguro solo che “qualcuno” ora non voglia cogliere la palla al balzo per tagliare altri alberi e metterci sopra delle strisce blu per fare cassa, altrimenti oltre al danno ci sarebbe anche la beffa’. A parlare è Alberto Bosi di Alternativa popolare.

’Anche di fronte ad una petizione popolare con centinaia di firme raccolte, in cui si chiedeva più manutenzione del verde e più coinvolgimento dei cittadini residenti, la Giunta comunale non ha dato risposte concrete. Visto che il centro sinistra modenese, come spesso capita, ha appena aumentato le tasse ai cittadini, almeno spenda bene queste risorse e investa nella salvaguardia del verde cittadino in modo da evitare, tra l’altro, possibili tragedie’.