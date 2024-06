Allargamento moschea e proroga concessione gratuita al 2063: il testo dell'accordo del sindaco con la comunità islamica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ultimo colpo di coda politico dell'allora sindaco Muzzarelli ha portato a un atto che peserà non solo per le prossime amministrazioni ma sulle prossime generazioni. Un atto per cui non solo ci si assume le responsabilità di scegliere per i prossimi decenni la destinazione di un bene pubblico, del Comune, di tutti i cittadini, ma anche la cessione gratuita ad un unico soggetto per un periodo di minimo 30 anni rispetto a quanto prevedeva il precedente accordo di concessione. Un atto contestato nel metodo e nel merito, soprattutto sul piano dell'opportunità politica.