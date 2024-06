Modena, ampliamento moschea: la firma di Muzzarelli la mattina stessa del voto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Come pubblicato da La Pressa il 4 giugno, il sindaco Muzzarelli, ormai ex, decideva con un atto politico senza precedenti in campagna elettorale, di scegliere di prorogare il diritto di utilizzare gratuitamente l'area e gli immobili di proprietà comunale, non per i prossimi 10 anni, come inizialmente previsto nella concessione rinnovata nel 2022 e in scadenza nel 2033, ma per i successivi 30 anni, ovvero fino al 31 maggio 2063, con la facoltà di rinnovo per ulteriori 20 anni, ovvero 2083.

Sempre a titolo gratuito. E di dare il via libera al progetto di ristrutturazione dell'area e del fabbricato alloggi e del complesso immobiliare di proprietà del Comune per un ammontare di 2,3 milioni di euro, per la maggior parte a carico della comunità islamica, ma per 235.000 euro più Iva a carico del Comune, ovvero dei cittadini modenesi.

Il tutto veniva immortalato 4 giorni dopo, la mattina stessa delle elezioni, con la firma del protocollo.

E domenica il neo sindaco Mezzetti ha ringraziato la comunità islamica: 'So che avete contribuito tanto, con il vostro voto, alla mia elezione, e per questo vi ringrazio'.