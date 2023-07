Elezioni Modena, M5S: 'Nessuna alleanza esclusa, ma nessuna deroga al nostro programma'

La Pressa

I coordinatori regionali Lanzi e Croatti rispondono alle nostre domande su possibili alleanze: 'Ci muoviamo in area progressista. Con qualunque governo siamo stati in grado di realizzare l'80% del programma'

facebook.com/plugins/video.php?height=268&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flapressaquotidiano%2Fvideos%2F100629603123911%2F&show_text=false&width=560&t=0' width='560' height='268' frameborder='0' scrolling='no' allowfullscreen='allowfullscreen'>'Nessuna deroga al programma elettorale. Chiunque sieda al nostro tavolo ne deve essere consapevole' . afferma Lanzi. 'Con qualunque governo di cui abbiamo fatto parte, da Conte a Draghi e con la Lega, abbiamo realizzato l'80% del nostro programma' - ricorda Croatti.Fatto sta che a Modena le posizioni del Movimento 5 Stelle rispetto al PD sui grandi temi sono state di fatto, per la maggioranza delle volte, divergenti. Più convergenti, ed espresse di recente anche in conferenze stampa congiunte, quelle con la sinistra più radicale espressa per esempio da Modena Volta Pagina o dal Partito della Rifondazione Comunista nel caso del Polo Conad. Il tempo dirà se ciò si tradurrà in possibile alleanza elettorale eventualmente capace di fare convergere anche i delusi di Sinistra per Modena Articolo 1, attualmente in maggioranza in Consiglio Comunale a sostegno dell'amministrazione Muzzarelli, e che proprio sui temi ambientali e dell'urbanistica hanno dimostrato sempre più spesso posizioni divergenti.