'Poche settimane fa abbiamo dovuto minacciare ricorso al prefetto e chiedere l'intervento del segretario comunale per calendarizzare la nostra richiesta di poter parlare in consiglio comunale delle cause dell'alluvione e dello Stato dei risarcimenti.

Abbiamo chiesto di comune accordo con tutte le forze politiche di procedere ad invitare formalmente AIPO e Regione Emilia Romagna ma purtroppo il comune ha fatto melina non ha convocato il consiglio 10 giorni fa e oggi ci propina una relazione tutta edulcorata del sindaco Nannetti'.



C'è delusione e disappunto nelle parole espresse dal Consigliere provinciale di Forza Italia Antonio Platis e dal Consigliere comunale a Nonantola Pino Casano di fronte all'assenza, questa sera, nel consiglio comunale di Nonantola, in cui si parlerà delle problematiche dell'alluvione del 6 dicembre, di una rappresentanza di Regione e Aipo. Soggetti invitati diverse volte anche in forma ufficiale. Sia pochi giorni dopo l'alluvione, sia a seguito dell'incontro ristretto che l'assessore regionale alla Protezione Civile Irene Priolo (che ricopre anche la carica di Presidente Aipo), ed il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, insieme al Ministro Boccia tennero proprio a Nonantola il 30 dicembre scorso, con il sindaco, ma escludendo di fatto l'incontro con altre rappresentanze istituzionali, a partire, appunto, dai consiglieri comunali.



Un gesto fortemente criticato quello di Bonaccini, Priolo, giudicato irrispettoso nei confronti dei cittadini e dei rappresentanti istituzionali di Nonantola al quale le locali forze politiche locali chiesero con un atto all'unanimità di rimediare con la partecipazione alla successiva seduta del Consiglio Comunale, per relazionare sull'alluvione, sulle cause e sui risarcimenti. Invito rimasto lettera morta, sulla carta e nei fatti. Non per una ma per ben due volte. Dopo il forfair nella scorsa seduta, a gennaio, anche quella di questa sera, che all'ordine del giorno prevedeva una informativa sull'alluvione e sui risarcimenti che a due mesi dall'evento ancora non ci sono, non vedrà né il Presidente Bonaccini né l'Assessore Priolo, né rappresentanti di Aipo. Sarà il sindaco a relazionare. Cosa che chiaramente non soddisfa, anzi indigna, il consiglieri di Forza Italia.

'Ad oggi non è arrivato un centesimo nelle tasche dei nonantolani e sono tantissime le falle nel sistema di prevenzione e di emergenza che non hanno ancora una risposta ufficiale.

È giunto il momento di farla finita con le passerelle. Vogliamo vedere in faccia il presidente Bonaccini e gli assessori. Chi ha perso tutto ha il diritto di sapere il perché. Tutti quanti devono avere la certezza che questo non possa più accadere.