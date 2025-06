'Ammanco da 400mila euro in Amo: Reggianini si dimetta da segretario Pd'

'Oggi a Modena si pone un serio problema politico. Sono spariti centinaia di migliaia di euro di fondi pubblici da Amo, agenzia sotto il diretto controllo del Comune di Modena. Purtroppo le minoranze non hanno potere diretto di vigilanza in questi carrozzoni e quindi è più facile che vengano elusi i controlli'. A parlare è il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi.

'Il tema è che il presidente di Amo era (è stato sostituito solo da pochi giorni da Andrea Bosi) Stefano Reggianini, neo eletto segretario provinciale del Pd. Anche ammettendo che non ci sia una corresponsabilità diretta nella vicenda, c’è senza dubbio una responsabilità in vigilando - afferma Bertoldi -. Ora, non voglio entrare dentro le dinamiche interne agli altri partiti, ma può Reggianini ricoprire la più importante carica provinciale del partito di maggioranza in un contesto di questo genere? Non è più opportuno che si dimetta cautelativamente e si ritiri dall’attività politica diretta in attesa che la sua situazione sia chiarita? Il Pd deve prendere una posizione chiara sulla vicenda perché non ci si può riempire la bocca della parola legalità soltanto quando le cose riguardano gli altri'.