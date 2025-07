Amo-gate, Mazzi: 'Preoccupano parole della dipendente: cosa ha fatto la dirigenza Amo in due mesi?'

'Ormai si parla espressamente di Amo-gate, è bene perciò che si approfondisca e si continui a scavare, probabilmente verranno fuori altre cose che ancora non conosciamo. Ringrazio i media che tengono accesa l'attenzione sul caso. E' stato giusto notare i due mesi di ritardo nella denuncia e infatti le dimissioni del segretario Pd sono legate essenzialmente a questo fatto, ma anche il sindaco Mezzetti dopo 15 giorni era a conoscenza della situazione, non poteva fare una denuncia almeno per autotutelarsi?' A parlare è il consigliere comunale di Modena in Ascolto, Andrea Mazzi.

'Preoccupante la dichiarazione della dipendente (nella intervista in esclusiva a La Pressa ndr) che dice che in quei due mesi il bilancio 2024 non era chiuso e quindi poteva essere modificato. Che cosa ha fatto la dirigenza aMo nei due mesi in cui non hanno denunciato?' - chiude Mazzi.