Amo, prime reazioni alle parole della ex dipendente a La Pressa: Di Loreto si dimette, Reggianini a un passo

Prime reazioni alle parole della ex dipendente Amo in esclusiva a La Pressa. L'assessore del Comune di Carpi Alessandro Di Loreto, ex direttore generale di Amo fino al 2023, si è dimesso dal suo ruolo in giunta. Di Loreto avrebbe già rimesso le deleghe al sindaco Riccardo Righi. Pur non avendo responsabilità dirette nell'ammanco da 500mila euro in Amo, Di Loreto ha dunque ritenuto di fare questo passo per evitare coinvolgimenti della giunta carpigiana in questa vicenda. Intanto anche l'incarico di Stefano Reggianini come segretario provinciale Pd di Modena è a un passo dalla fine. Si rincorrono infatti voci sulle dimissioni dell'ex sindaco di Castelfranco che, nonostante l'appoggio incassato dai parlamentari Vaccari, Guerra e Rando, starebbe concordando coi suoi collaboratori le modalità di uscita dalla segreteria provinciale Pd. Questo secondo addio, a differenza di Di Loreto, non è ancora ufficiale, ma il passo indietro dovrebbe avvenire a ore.

Giuseppe Leonelli