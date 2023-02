Ancora Italia sovrana popolare: coordinatore modenese è Giovanardi

'Sì a sostenere umanamente l’Ucraina con medicinali e generi di prima necessità; categorico no all’invio di armi'

Ieri, domenica, si è riunita la sezione di Modena e Provincia del partito politico Ancora Italia sovrana e popolare (presidente Francesco Toscano) in seduta plenaria di tutti i tesserati per eleggere le cariche istituzionali locali.

Coordinatore provinciale è Daniele Giovanardi, che è anche presidente ad interim, vicepresidente è Vittorio Cajò, segretario ad interim Raffaella Laghi e tesoriere Raffaela Laghi.



'Ancora Italia sovrana e popolare ribadisce la propria posizione di assoluta contrarietà all’entrata in guerra da parte dell’Italia nel conflitto che vede protagonisti gli USA, la Nato, La Russia e l’Ucraina - si legge in una nota -. L’Italia deve continuare a fare fede alla propria vocazione di paese contrario, tra l’altro, per Costituzione, a qualsivoglia guerra, tanto più se non attaccato. Quindi sì, a sostenere umanamente l’Ucraina con medicinali e generi di prima necessità; categorico no, all’invio di armi. L’Italia, per sua natura e per posizione geografica, deve porsi quale interlocutore intermediario tra le parti nell’unico e tassativo obiettivo di giungere alla pace tra i popoli e le nazioni'.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.