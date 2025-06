Anpi Modena: 'La Russia della dittatura di Putin è in realtà nemica della libertà'

'L’Anpi di Modena esprime sdegno e condanna per l’attacco al Presidente Mattarella contenuto sui manifesti esposti a Modena a favore del regime russo e della guerra di aggressione che sta conducendo da tre anni contro lo stato indipendente di Ucraina. Esprimiamo piena solidarietà al Presidente e per le sue posizioni nette e coerenti. La Russia della dittatura di Putin è in realtà nemica della libertà, della democrazia e della pace, tutti valori fondativi della Repubblica democratica e antifascista Italiana'. A parlare è Vanni Bulgarelli, presidente provinciale dell’Anpi.

'Non è certo la propaganda che cambierà la realtà dei fatti. La Russia ha aggredito l’Ucraina, come in passato altri paesi e regioni, con l’intento di annientare la sua indipendenza, trasformandola in uno stato asservito come la Bielorussia. Non passa giorno che esponenti del potere russo attacchino, minaccino e compiano direttamente attacchi di varia natura, fino al sostegno delle formazioni neonaziste, contro l’Unione Europea e in particolare contro i paesi dell’ex area di influenza sovietica, nel tentativo di scardinare la UE e intimidire quelli più esposti. In questo la Russia di Putin è un nemico dell’Italia e dei valori espressi nella Costituzione'.