'Aperture 15 gennaio, il sindaco non criminalizzi la protesta'

'Il mondo della ristorazione, della cultura, dello sport modenese hanno sempre dimostrato, nello svolgimento della loro attività così come nelle manifestazioni di piazza, il rispetto delle regole. Se dopo mesi di chiusura obbligata questi mondi hanno deciso di dare un segnale con un'azione di questo tipo, questo segnale va capito. L'accusa rivolta dal sindaco agli imprenditori che aderiranno alla campagna #ioapro di alimentare conflitti e di avvelenare il clima sociale e di agire per altri interessi e non quelli economici è offensiva, pregiudiziale e purtroppo rischia di generare esattamente quell'effetto conflittuale che il sindaco stesso vorrebbe condannare'. Così il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Modena Piergiulio Giacobazzi sulle dichiarazioni del sindaco di Modena che oggi, commentando l'iniziativa #ioapro che il 15 gennaio vedrà diversi ristoranti e palestre aprire in segno di protesta per le prolungate chiusure dei rispettivi settori, ha affermato che 'si tratta di iniziative che possono solo contribuire ad avvelenare il clima sociale e a creare ulteriori conflitti nell’ambito della comunità”.

'Siamo sicuri che da Modena, pur nella delicatezza del momento, continuerà ad alzarsi, dal mondo imprenditoriale, un segnale fermo, forte e civile'.