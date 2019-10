Appello Lega alla giunta PD: 'Il decreto sicurezza è in vigore, è confermato dal governo PD-M5S e va rispettato'

'Il decreto sicurezza firmato dall'ex ministro Salvini ed in vigore dal novembre 2018, che esclude dalla possibilità di iscrizione all’anagrafe gli stranieri muniti di solo permesso di soggiorno temporaneo riconosciuto in funzione della richiesta di asilo, è pienamente in vigore, è stato confermato dal Premier Conte e dal governo PD – M5S, per questo invitiamo il Comune di Modena a rispettarlo'



Così il consigliere comunale del gruppo Lega Alberto Bosi replica alla decisione dell’Amministrazione Comunale di Modena, annunciata in Consiglio Comunale per voce dell’Assessore ai servizi demografici Ludovica Carla Ferrari (in risposta ad una interrogazione presentata da Paola Aime dei Verdi), di non applicare quanto previsto dal decreto stesso e, in forza della decisione dei giudici che hanno accolto favorevolmente diversi ricorsi presentati, di procedere ugualmente con l’iscrizione di tutti i richiedenti asilo presenti a Modena. A prescindere che a questi sia stato ancora riconosciuto il diritto alla protezione richiesta. Lo spartiacque contenuto nel decreto rispetto alle disposizioni che lo anticipavano, disposte dai governi PD, sta proprio qui. Nel riconoscere l’iscrizione all’anagrafe a chi, richiedente asilo, dopo un periodo in strutture di accoglienza, ha riconosciuto o meno il diritto alla protezione. 'Le disposizioni contenute nel decreto, che lo ricordiamo è stato firmato dal Presidente della repubblica e confermato dall'attuale governo, sono di buon senso e vanno a tutela dei richiedenti asilo che, perché fuggiti realmente dalla guerra, hanno il diritto alla protezione internazionale e che, a differenza di altri che il diritto non ce l'hanno non devono temere nulla'