Area ex mercato Modena, ennesimo incendio: ‘Degrado infinito’

'A gennaio presentammo un'interrogazione, facendo presente come l’area interessata dalla cosiddetta riqualificazione fascia ferroviaria area nord presentasse, come più volte lamentato dai cittadini, varie problematiche inerenti al cantiere tuttora in stato di abbandono, frequentato da sbandati e tossicodipendenti. Eppure l'area dell'ex Mercato bestiame sprofonda sempre di più nel degrado tanto che per l'ennesima volta si è sviluppato un incendio: è andata a fuoco un'area antistante il rotore e quasi sicuramente la causa è legata ad un mozzicone di sigaretta, lanciato dai vari sbandati e spacciatori che utilizzano la zona normalmente, come dimostrano i vari rifiuti abbandonati sul posto. Inoltre a quanto pare l'area è utilizzata come discarica a cielo aperto da varie ditte. Ci chiediamo quindi se l'Amministrazione intenda ora adottare soluzioni concrete, che salvaguardino innanzitutto i cittadini'.Così i rappresentanti del Movimento cinque stelle Modena che, nel giorno di discussione della loro interrogazione, fecero presente come si fosse originato anche allora un incendio.